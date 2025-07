Vide-greniers de Plufur Parking de la salle polyvalente Plufur

Vide-greniers de Plufur Parking de la salle polyvalente Plufur dimanche 20 juillet 2025.

Vide-greniers de Plufur

Parking de la salle polyvalente 11 Rue Joliot Curie Plufur Côtes-d’Armor

Début : 2025-07-20 08:00:00

fin : 2025-07-20 18:00:00

Le comité d’animation de Plufur et quelques bénévoles vous attendent au vide-greniers.

Une nouvelle fois, les inscriptions se feront sur place.

Petite restauration le midi et buvette.

Une nouvelle occasion de revendre des objets, meubles et vêtements qui ne servent plus. .

Parking de la salle polyvalente 11 Rue Joliot Curie Plufur 22310 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 83 95 53 35

