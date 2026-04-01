Vide-greniers de printemps Itxassou
Vide-greniers de printemps Itxassou dimanche 12 avril 2026.
Itxassou
Vide-greniers de printemps
Mur à gauche Atharri Itxassou Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 08:00:00
fin : 2026-04-12 18:00:00
Date(s) :
2026-04-12
Restauration et buvette sur place. .
Mur à gauche Atharri Itxassou 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 89 53 78
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English : Vide-greniers de printemps
L’événement Vide-greniers de printemps Itxassou a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Pays Basque
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