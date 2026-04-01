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Vide-greniers de printemps Itxassou

Vide-greniers de printemps Itxassou

Vide-greniers de printemps Itxassou dimanche 12 avril 2026.

Adresse : Mur à gauche Atharri

Ville : 64250 Itxassou

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : dimanche 12 avril 2026

Fin : dimanche 12 avril 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Itxassou

Vide-greniers de printemps

Mur à gauche Atharri Itxassou Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 08:00:00
fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :
2026-04-12

Restauration et buvette sur place.   .

Mur à gauche Atharri Itxassou 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 89 53 78 

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English : Vide-greniers de printemps

L’événement Vide-greniers de printemps Itxassou a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Pays Basque

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