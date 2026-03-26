Vide-greniers de Ramecourt

Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 06:00:00

fin : 2026-04-05 18:00:00

Date(s) :

2026-04-05

Vide-greniers organisé par l’association Les Trois Clochers

100-200 exposants restauration et buvette

RV quartier Ramecourt de 6h à 18h !

Vide-greniers organisé par l’association Les Trois Clochers

100-200 exposants restauration et buvette

RV quartier Ramecourt de 6h à 18h ! .

Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt 02820 Aisne Hauts-de-France +33 6 45 95 99 24

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English :

Garage sale organized by the association Les Trois Clochers

100-200 exhibitors catering and refreshments

RV in the Ramecourt district from 6am to 6pm!

L’événement Vide-greniers de Ramecourt Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt a été mis à jour le 2026-03-26 par OT du Pays de Laon