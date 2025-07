Vide-Greniers de Saint-Chamarand Saint-Chamarand

Vide-Greniers de Saint-Chamarand Saint-Chamarand samedi 9 août 2025.

Vide-Greniers de Saint-Chamarand

Esplanade du château Saint-Chamarand Lot

Début : 2025-08-09 08:00:00

fin : 2025-08-09

2025-08-09

Chineuses et chineurs à vos paniers ! C’est parti pour la récolte des greniers, caves, …. de Saint-Chamarand et des environs!

Buvette et petite restauration sur place.

Emplacement gratuit. Réservation des emplacements obligatoire .

Esplanade du château Saint-Chamarand 46310 Lot Occitanie +33 6 07 42 91 91 aude4646@hotmail.fr

English :

Chineuses et chineurs: à vos baskets! We’re off to harvest the attics, cellars and …. of Saint-Chamarand and the surrounding area!

German :

Chineuses et chineurs: Ran an die Körbe! Auf geht’s zum Sammeln auf den Dachböden, in den Kellern und auf …. in Saint-Chamarand und Umgebung!

Italiano :

Chineuses e cacciatori di occasioni: prendete i vostri cestini! Andiamo a raccogliere le soffitte, le cantine e il sito …. di Saint-Chamarand e dintorni!

Espanol :

Chineuses y buscadores de gangas: ¡coged vuestras cestas! Nos vamos a recolectar a los desvanes, sótanos y …. de Saint-Chamarand y sus alrededores

