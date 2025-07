Vide-greniers de Saint-Germain-Du-Bel-Air Saint-Germain-du-Bel-Air

Vide-greniers de Saint-Germain-Du-Bel-Air Saint-Germain-du-Bel-Air dimanche 20 juillet 2025.

Vide-greniers de Saint-Germain-Du-Bel-Air

Place du Foirail Saint-Germain-du-Bel-Air Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-20 09:00:00

fin : 2025-07-20 18:00:00

Date(s) :

2025-07-20

Ce vide-greniers, organisé par le Comité des Fêtes de Saint-Germain-du-Bel-Air est l’occasion parfaite pour flâner entre les étals, dénicher des objets insolites ou chargés d’histoire, et profiter d’un moment convivial.

Petits et grands y trouveront leur bonheur dans une ambiance chaleureuse !

Une animation sera proposée par un groupe musicale.

Buvette, sandwichs, et sardinades à emporter, tables à disposition.

Ouvert à tous.

Sur inscription pour les exposants, emplacements de 3, 6 ou 9 mètres. .

Place du Foirail Saint-Germain-du-Bel-Air 46310 Lot Occitanie cdf.saintgermain@gmail.com

English :

This garage sale, organized by the Comité des Fêtes de Saint-Germain-du-Bel-Air, is the perfect opportunity to stroll between the stalls, unearth unusual objects or those steeped in history, and enjoy a convivial moment.

There’s something for everyone, young and old, in a warm and friendly atmosphere!

A musical group will provide entertainment.

German :

Dieser vom Festkomitee von Saint-Germain-du-Bel-Air organisierte Flohmarkt ist die perfekte Gelegenheit, um zwischen den Ständen zu stöbern, ungewöhnliche oder geschichtsträchtige Gegenstände zu finden und einen geselligen Moment zu genießen.

Groß und Klein werden hier in einer herzlichen Atmosphäre ihr Glück finden!

Eine Musikgruppe sorgt für Unterhaltung.

Italiano :

Questo mercatino, organizzato dal Comité des Fêtes de Saint-Germain-du-Bel-Air, è l’occasione perfetta per passeggiare tra le bancarelle, scovare oggetti insoliti o ricchi di storia e godersi un momento di convivialità.

Ce n’è per tutti i gusti, grandi e piccini, in un’atmosfera calda e amichevole!

Ci sarà anche musica dal vivo.

Espanol :

Este mercadillo, organizado por el Comité des Fêtes de Saint-Germain-du-Bel-Air, es la ocasión perfecta para pasear entre los puestos, descubrir objetos insólitos o cargados de historia y disfrutar de un momento de convivencia.

Hay para todos los gustos, grandes y pequeños, en un ambiente cálido y acogedor

También habrá música en directo.

L’événement Vide-greniers de Saint-Germain-Du-Bel-Air Saint-Germain-du-Bel-Air a été mis à jour le 2025-06-26 par OT Gourdon