Vide greniers de Team filiatre sport Magnac-Bourg
Vide greniers de Team filiatre sport Magnac-Bourg dimanche 19 avril 2026.
Magnac-Bourg
Vide greniers de Team filiatre sport
place du champs de foire Magnac-Bourg Haute-Vienne
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 08:00:00
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Magnac-Bourg, un charmant village, vous invite à son vide-grenier annuel. L’événement se déroulera au Champ de Foire à partir de 6h30. Les exposants pourront bénéficier d’un emplacement payant.
Les visiteurs auront l’occasion de chiner parmi une variété d’objets et d’une restauration et d’une buvette sur place. L’ambiance conviviale et sympathique est garantie.
Cet événement est organisé par l’association TEAM FILIATRE SPORT. .
place du champs de foire Magnac-Bourg 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 70 29 61
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English : Vide greniers de Team filiatre sport
L’événement Vide greniers de Team filiatre sport Magnac-Bourg a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Briance Sud Haute-Vienne
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