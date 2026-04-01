Magnac-Bourg

Vide greniers de Team filiatre sport

place du champs de foire Magnac-Bourg Haute-Vienne

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 08:00:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Magnac-Bourg, un charmant village, vous invite à son vide-grenier annuel. L’événement se déroulera au Champ de Foire à partir de 6h30. Les exposants pourront bénéficier d’un emplacement payant.

Les visiteurs auront l’occasion de chiner parmi une variété d’objets et d’une restauration et d’une buvette sur place. L’ambiance conviviale et sympathique est garantie.

Cet événement est organisé par l’association TEAM FILIATRE SPORT. .

place du champs de foire Magnac-Bourg 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 70 29 61

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English : Vide greniers de Team filiatre sport

L’événement Vide greniers de Team filiatre sport Magnac-Bourg a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Briance Sud Haute-Vienne