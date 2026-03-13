Vide-greniers de Trentemoult 2026 Quai de Trentemoult Rezé

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-29 08:00 – 18:00

Gratuit : non Tout public

Le vide-grenier de Trentemoult, événement interplanétaire rezéen, est organisé par le Collectif de l’école Jean Jaurès, association de parents d’élèves dévoués (et éminemment sympathiques) au profit de l’école du quartier pour permettre l’achat de matériel ou de financer sorties scolaires et projets divers !En quête de la bonne affaire, d’une balade en bord de Loire, d’une barquette de frites ou des trois à la fois, venez dans notre joli quartier rencontrer nos bénévoles réputé·e·s pour leur gentillesse et leur bonne humeur !Édition anniversaire 30 ans ! Musique, expo, tombola, bar et restauration toute la journée.

Quai de Trentemoult Rezé 44400

https://www.videgrenier-trentemoult.fr



