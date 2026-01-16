Vide-greniers des Amis de l’Eglise Saint-Christophe place Edouard Lardiley Saint-Christoly-Médoc
Vide-greniers des Amis de l’Eglise Saint-Christophe
place Edouard Lardiley Place de l’Eglise Saint-Christoly-Médoc Gironde
Tarif : 2.5 – 2.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-03-01
fin : 2026-03-01
2026-03-01
L’association les Amis de l’église Saint-Christophe organise son vide-greniers sur la place du village.
Sur réservation pour les exposants. Ils seront accueillis dès 7h le jour du vide-greniers (avec CI demandée).
Restauration et buvette sur place. .
place Edouard Lardiley Place de l’Eglise Saint-Christoly-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 20 75 63
