Vide-greniers des Amis de l’Eglise Saint-Christophe place Edouard Lardiley Saint-Christoly-Médoc

Saint-Christoly-Médoc Gironde

2026-03-01

2026-03-01

2026-03-01

L’association les Amis de l’église Saint-Christophe organise son vide-greniers sur la place du village.

Sur réservation pour les exposants. Ils seront accueillis dès 7h le jour du vide-greniers (avec CI demandée).

Restauration et buvette sur place. .

