Vide-greniers des Amis de Sens sur Seille Le Bourg Sens-sur-Seille

Sens-sur-Seille

Vide-greniers des Amis de Sens sur Seille

Le Bourg Aux abords de la salle des fêtes Sens-sur-Seille Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 07:30:00

fin : 2026-06-07 17:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Les amis de Sens sur Seille organisent un vide-greniers. Les exposants peuvent s’installer à partir de 6h30 et une réservation est possible. Un café offert par stand. Buvette et sandwichs saucisse ou merguez sur place. .

Le Bourg Aux abords de la salle des fêtes Sens-sur-Seille 71330 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 75 67 69 64 amisdesenssurseille@gmail.com

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English : Vide-greniers des Amis de Sens sur Seille

L’événement Vide-greniers des Amis de Sens sur Seille Sens-sur-Seille a été mis à jour le 2026-04-20 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II