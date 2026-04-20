Vide-greniers des Amis de Sens sur Seille Le Bourg Sens-sur-Seille
Vide-greniers des Amis de Sens sur Seille Le Bourg Sens-sur-Seille dimanche 7 juin 2026.
Sens-sur-Seille
Vide-greniers des Amis de Sens sur Seille
Le Bourg Aux abords de la salle des fêtes Sens-sur-Seille Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 07:30:00
fin : 2026-06-07 17:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Les amis de Sens sur Seille organisent un vide-greniers. Les exposants peuvent s’installer à partir de 6h30 et une réservation est possible. Un café offert par stand. Buvette et sandwichs saucisse ou merguez sur place. .
Le Bourg Aux abords de la salle des fêtes Sens-sur-Seille 71330 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 75 67 69 64 amisdesenssurseille@gmail.com
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L’événement Vide-greniers des Amis de Sens sur Seille Sens-sur-Seille a été mis à jour le 2026-04-20 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II