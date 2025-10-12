Vide-greniers des Artisans du Cœur Terrain de foot rue du Duc Daumale Marignane

Vide-greniers des Artisans du Cœur

Dimanche 12 octobre 2025.

De 8h à 17h30. Terrain de foot rue du Duc Daumale Stade du parc Méditerranée Marignane Bouches-du-Rhône

Venez nombreux flâner entre les stands, vous y trouverez de tout vêtements, livres, jeux, jouets, décoration, vaisselle, accessoires… Votre bonheur ?!

Petite restauration et buvette sur place.

Ambiance conviviale assurée.

Terrain de foot rue du Duc Daumale Stade du parc Méditerranée Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 83 41 18 93 videgreniersducoeur@gmail.com

English :

Come and stroll between the stalls, you’ll find everything: clothes, books, games, toys, decoration, crockery, accessories? You’re sure to find what you’re looking for!

Snacks and refreshments on site.

A friendly atmosphere guaranteed.

German :

Kommen Sie zahlreich, um zwischen den Ständen zu stöbern, Sie werden alles finden: Kleidung, Bücher, Spiele, Spielzeug, Dekoration, Geschirr, Accessoires? Ihr Glück?!

Kleine Snacks und Getränke vor Ort.

Gesellige Atmosphäre garantiert.

Italiano :

Troverete tutto quello che vi serve: vestiti, libri, giochi, giocattoli, decorazioni, stoviglie, accessori? Ce n’è per tutti i gusti!

Spuntini e bevande in loco.

Atmosfera amichevole garantita.

Espanol :

Encontrarás todo lo que necesitas: ropa, libros, juegos, juguetes, decoración, vajilla, accesorios.. Hay para todos los gustos

Aperitivos y refrescos in situ.

Ambiente agradable garantizado.

