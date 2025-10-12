Vide-greniers des Artisans du Cœur Terrain de foot rue du Duc Daumale Marignane
Vide-greniers des Artisans du Cœur Terrain de foot rue du Duc Daumale Marignane dimanche 12 octobre 2025.
Vide-greniers des Artisans du Cœur
Dimanche 12 octobre 2025.
De 8h à 17h30. Terrain de foot rue du Duc Daumale Stade du parc Méditerranée Marignane Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-12
fin : 2025-10-12
Date(s) :
2025-10-12
Venez nombreux flâner entre les stands, vous y trouverez de tout vêtements, livres, jeux, jouets, décoration, vaisselle, accessoires… Votre bonheur ?!
Petite restauration et buvette sur place.
Ambiance conviviale assurée.
.
Terrain de foot rue du Duc Daumale Stade du parc Méditerranée Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 83 41 18 93 videgreniersducoeur@gmail.com
English :
Come and stroll between the stalls, you’ll find everything: clothes, books, games, toys, decoration, crockery, accessories? You’re sure to find what you’re looking for!
Snacks and refreshments on site.
A friendly atmosphere guaranteed.
German :
Kommen Sie zahlreich, um zwischen den Ständen zu stöbern, Sie werden alles finden: Kleidung, Bücher, Spiele, Spielzeug, Dekoration, Geschirr, Accessoires? Ihr Glück?!
Kleine Snacks und Getränke vor Ort.
Gesellige Atmosphäre garantiert.
Italiano :
Troverete tutto quello che vi serve: vestiti, libri, giochi, giocattoli, decorazioni, stoviglie, accessori? Ce n’è per tutti i gusti!
Spuntini e bevande in loco.
Atmosfera amichevole garantita.
Espanol :
Encontrarás todo lo que necesitas: ropa, libros, juegos, juguetes, decoración, vajilla, accesorios.. Hay para todos los gustos
Aperitivos y refrescos in situ.
Ambiente agradable garantizado.
L’événement Vide-greniers des Artisans du Cœur Marignane a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de Tourisme de Marignane