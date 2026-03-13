Vide-greniers des Ateliers de la ville en bois Les Ateliers de la Ville en Bois Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-22 08:00 – 18:00

Gratuit : non Gratuit visiteurs / Emplacement : 10 € ou 15 € la journée Tout public

Vous voulez dénicher des pépites ou des trésors en plein cœur de Nantes ?Ou alors vous avez des objets en attente d’une seconde vie ou des vêtements que vous ne portez plus ? Venez les vendre aux Ateliers de la Ville en Bois.Nous proposons des emplacements couverts dans l’entrepôt et à l’extérieur. On ne vous promet pas le soleil (même si on l’espère très fort) mais une buvette, des bons plans et de bonnes vibes ????

Les Ateliers de la Ville en Bois Nantes 44100

https://www.helloasso.com/associations/la-ville-en-bois/evenements/vide-grenier-de-printemps



