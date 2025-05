Vide-greniers des écoles à Castelfranc – Castelfranc, 18 mai 2025 08:00, Castelfranc.

Venez dénicher la bonne affaire au cours de ce vide-greniers organisé par l’APE du RPI.

Sous la halle, le chapiteau et sur la place.

Buvette et petite restauration sur place.

Mise en place exposants à partir de 7h

3€ le mètre sur la place.

5€ sous la halle ou sous le chapiteau. .

La Halle

Castelfranc 46140 Lot Occitanie abc46140@gmail.com

English :

Come and find a bargain at this garage sale organized by the APE du RPI.

Under the covered market, the marquee and on the square.

Refreshments and snacks on site.

German :

Bei diesem von der EV des RPI organisierten Flohmarkt können Sie nach Schnäppchen suchen.

In der Halle, im Zelt und auf dem Platz.

Getränke und kleine Speisen vor Ort.

Italiano :

Venite a trovare un affare in questo mercatino organizzato dall’APE du RPI.

Sotto il mercato coperto, il tendone e sulla piazza.

Rinfreschi e spuntini sul posto.

Espanol :

Venga a encontrar una ganga en esta venta de garaje organizada por la APE du RPI.

Bajo el mercado cubierto, la carpa y en la plaza.

Refrescos y tentempiés in situ.

L’événement Vide-greniers des écoles à Castelfranc Castelfranc a été mis à jour le 2025-05-13 par OT CVL Vignoble