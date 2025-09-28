Vide-greniers des écoles de Ploërmel rue lieutenant Le Vigouroux Ploërmel
Vide-greniers des écoles de Ploërmel rue lieutenant Le Vigouroux Ploërmel dimanche 28 septembre 2025.
Vide-greniers des écoles de Ploërmel
rue lieutenant Le Vigouroux Halle des sports Ploërmel Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-28 09:00:00
fin : 2025-09-28 18:00:00
Date(s) :
2025-09-28
L’amicale laïque des écoles publiques de Ploërmel organisent à nouveau son vide-grenier dans la halle des sports. Près de 200 exposants vont déballer, il y aura plein de bonnes affaires à faire. Restauration sur place.
de 9h à 18h .
rue lieutenant Le Vigouroux Halle des sports Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 74 71 67
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Vide-greniers des écoles de Ploërmel Ploërmel a été mis à jour le 2025-09-02 par Destination Brocéliande CRTBretagne_