Vide-greniers des écoles de Ploërmel rue lieutenant Le Vigouroux Ploërmel

Vide-greniers des écoles de Ploërmel

rue lieutenant Le Vigouroux Halle des sports Ploërmel Morbihan

Début : 2025-09-28 09:00:00

fin : 2025-09-28 18:00:00

2025-09-28

L’amicale laïque des écoles publiques de Ploërmel organisent à nouveau son vide-grenier dans la halle des sports. Près de 200 exposants vont déballer, il y aura plein de bonnes affaires à faire. Restauration sur place.

+33 2 97 74 71 67

