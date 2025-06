Vide-greniers des familles – Centre de loisirs Villeneuve-sur-Yonne 22 juin 2025 09:00

Yonne

Tarif : – –

Début : 2025-06-22 09:00:00

fin : 2025-06-22 16:00:00

2025-06-22

Venez chiner, vendre, troquer et passer un bon moment en famille ou entre amis ! Vêtements, jouets, livres, objets du quotidien… il y en aura pour tous les goûts ! Buvette et restauration sur place pour une journée conviviale et gourmande. .

Villeneuve-sur-Yonne 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 87 24 24

