Vide-greniers des Loubressacois Loubressac
Vide-greniers des Loubressacois Loubressac dimanche 24 mai 2026.
Loubressac
Vide-greniers des Loubressacois
Loubressac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 10:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Vide-greniers convivial dans le bourg de Loubressac, dans le cadre du marché de printemps Toute la journée buvette et restauration rapide et animation musicale Organisé par l'association Les Quatre Saisons
Vide-greniers convivial dans le bourg de Loubressac, dans le cadre du marché de printemps Toute la journée buvette et restauration rapide et animation musicale Organisé par l'association Les Quatre Saisons
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Loubressac 46130 Lot Occitanie +33 5 65 38 18 30
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English :
Friendly garage sale in the town of Loubressac, as part of the spring market All day refreshment stand and fast food and musical entertainment Organized by l'association Les Quatre Saisons
L’événement Vide-greniers des Loubressacois Loubressac a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Vallée de la Dordogne