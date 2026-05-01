Loubressac

Vide-greniers des Loubressacois

Loubressac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 10:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Vide-greniers convivial dans le bourg de Loubressac, dans le cadre du marché de printemps Toute la journée buvette et restauration rapide et animation musicale Organisé par l'association Les Quatre Saisons

Vide-greniers convivial dans le bourg de Loubressac, dans le cadre du marché de printemps Toute la journée buvette et restauration rapide et animation musicale Organisé par l'association Les Quatre Saisons

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Loubressac 46130 Lot Occitanie +33 5 65 38 18 30

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English :

Friendly garage sale in the town of Loubressac, as part of the spring market All day refreshment stand and fast food and musical entertainment Organized by l'association Les Quatre Saisons

L’événement Vide-greniers des Loubressacois Loubressac a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Vallée de la Dordogne