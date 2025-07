Vide-Greniers Des Pompiers de Lacapelle-Marival Lacapelle-Marival

prairie du Château Lacapelle-Marival Lot

Début : 2025-07-14 08:00:00

2025-07-14

L’amicale des sapeurs pompiers de Lacapelle Marival organise sur la prairie du château un vide grenier, suivi d’un marché gourmand et des feux d’artifices.

Vide greniers de 8h à 17h. Réservation 06.62.11.39.59

Jeux pour les enfants à partir de 15h.

Buvette et restauration sur place midi et soir.

Un marché gourmand à partir de 19h animé par Esta Fêtes.

Feux d’artifices offerts par la commune à 23h. .

prairie du Château Lacapelle-Marival 46120 Lot Occitanie +33 6 62 11 39 59

English :

The Lacapelle Marival firefighters’ association organizes a garage sale on the castle meadow, followed by a gourmet market and fireworks.

German :

Der Freundeskreis der Feuerwehr von Lacapelle Marival organisiert auf der Schlosswiese einen Flohmarkt, gefolgt von einem Gourmetmarkt und Feuerwerk.

Italiano :

L’associazione dei vigili del fuoco di Lacapelle Marival organizza una vendita di garage sul prato del castello, seguita da un mercato gastronomico e da fuochi d’artificio.

Espanol :

La asociación de bomberos Lacapelle Marival organiza una venta de garaje en la pradera del castillo, seguida de un mercado gastronómico y fuegos artificiales.

