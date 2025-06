Vide-greniers des sapeurs pompiers PLAISANCE Plaisance 13 juillet 2025 08:00

Gers

Vide-greniers des sapeurs pompiers PLAISANCE 2 Place des Arènes Plaisance Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-13 08:00:00

fin : 2025-07-13 18:00:00

Date(s) :

2025-07-13

Une journée de bonnes affaires et de convivialité

Plus de 50 exposants seront présents pour proposer une grande variété d’objets livres, vêtements, jouets, petits meubles, vaisselle, décoration, collections et bien d’autres trésors à découvrir.

Cet événement est une belle occasion de chiner en famille ou entre amis, dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

.

PLAISANCE 2 Place des Arènes

Plaisance 32160 Gers Occitanie +33 6 10 53 58 64 mairie@plaisancedugers.fr

English :

A day of bargains and conviviality

Over 50 exhibitors will be on hand to offer a wide variety of items: books, clothes, toys, small furniture, crockery, decoration, collections and many other treasures to discover.

This event is a great opportunity to bargain hunt with family and friends, in a warm and friendly atmosphere.

German :

Ein Tag voller Schnäppchen und Geselligkeit

Mehr als 50 Aussteller werden anwesend sein und eine große Vielfalt an Gegenständen anbieten: Bücher, Kleidung, Spielzeug, Kleinmöbel, Geschirr, Dekoration, Sammlungen und viele andere Schätze, die es zu entdecken gilt.

Diese Veranstaltung ist eine gute Gelegenheit, mit der Familie oder Freunden in einer warmen und geselligen Atmosphäre zu stöbern.

Italiano :

Una giornata all’insegna delle occasioni e della convivialità

Più di 50 espositori saranno a disposizione per offrire una grande varietà di articoli: libri, vestiti, giocattoli, piccoli mobili, stoviglie, decorazioni, collezioni e molti altri tesori da scoprire.

Questo evento è un’ottima occasione per andare a caccia di occasioni con la famiglia e gli amici, in un’atmosfera calda e amichevole.

Espanol :

Un día de ofertas y convivencia

Más de 50 expositores ofrecerán una gran variedad de artículos: libros, ropa, juguetes, pequeños muebles, vajillas, adornos, colecciones y muchos otros tesoros por descubrir.

Este acontecimiento es una gran oportunidad para buscar gangas con la familia y los amigos, en un ambiente cálido y acogedor.

