Vide-greniers des Templiers Charny Orée de Puisaye
Vide-greniers des Templiers Charny Orée de Puisaye dimanche 24 mai 2026.
Charny Orée de Puisaye
Vide-greniers des Templiers
Chambeugle Charny Orée de Puisaye Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
Vide-greniers des templiers, exposition de l’école de peinture d’Anne Garouste. Restauration et buvette sur place. .
Chambeugle Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 76 98 94 pascal.delaveau89@gmail.com
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English : Vide-greniers des Templiers
L’événement Vide-greniers des Templiers Charny Orée de Puisaye a été mis à jour le 2026-05-12 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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