Charny Orée de Puisaye

Vide-greniers des Templiers

Chambeugle Charny Orée de Puisaye Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Vide-greniers des templiers, exposition de l’école de peinture d’Anne Garouste. Restauration et buvette sur place. .

Chambeugle Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 76 98 94 pascal.delaveau89@gmail.com

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English : Vide-greniers des Templiers

L’événement Vide-greniers des Templiers Charny Orée de Puisaye a été mis à jour le 2026-05-12 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !