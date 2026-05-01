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Vide-greniers des Templiers Charny Orée de Puisaye

Vide-greniers des Templiers Charny Orée de Puisaye dimanche 24 mai 2026.

Adresse : Chambeugle

Ville : 89120 Charny Orée de Puisaye

Département : Yonne

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Tarif :

Charny Orée de Puisaye

Vide-greniers des Templiers

Chambeugle Charny Orée de Puisaye Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24
fin : 2026-05-24

Date(s) :
2026-05-24

Vide-greniers des templiers, exposition de l’école de peinture d’Anne Garouste. Restauration et buvette sur place.   .

Chambeugle Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 76 98 94  pascal.delaveau89@gmail.com

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English : Vide-greniers des Templiers

L’événement Vide-greniers des Templiers Charny Orée de Puisaye a été mis à jour le 2026-05-12 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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