Vide-greniers des Troubadours de Lesparre Tour de l’Honneur Lesparre-Médoc

Informations pratiques

Lesparre-Médoc

Vide-greniers des Troubadours de Lesparre

Tour de l’Honneur Rue Pierre Curie Lesparre-Médoc Gironde

Tarif : 2.5 – 2.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 08:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

L’office de tourisme Médoc Vignoble vous informe

Vide greniers des Troubadours de la Tour. .

Tour de l’Honneur Rue Pierre Curie Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 02 70 68

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English : Vide-greniers des Troubadours de Lesparre

L’événement Vide-greniers des Troubadours de Lesparre Lesparre-Médoc a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Médoc-Vignoble