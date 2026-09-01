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Vide-greniers des Troubadours de Lesparre Tour de l’Honneur Lesparre-Médoc

samedi 19 septembre 2026 · Tour de l'Honneur · Lesparre-Médoc

Vide-greniers des Troubadours de Lesparre Tour de l’Honneur Lesparre-Médoc

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
08:00:00
Lieu
Tour de l'Honneur
Adresse
Rue Pierre Curie
Ville
33340 Lesparre-Médoc
Département
Gironde
Tarif
2.5 2.5 Tarif de base plein tarif

Lesparre-Médoc

Vide-greniers des Troubadours de Lesparre

Tour de l’Honneur Rue Pierre Curie Lesparre-Médoc Gironde

Tarif : 2.5 – 2.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 08:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

L’office de tourisme Médoc Vignoble vous informe
Vide greniers des Troubadours de la Tour.   .

Tour de l’Honneur Rue Pierre Curie Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 02 70 68 

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English : Vide-greniers des Troubadours de Lesparre

L’événement Vide-greniers des Troubadours de Lesparre Lesparre-Médoc a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Médoc-Vignoble

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