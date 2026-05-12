Parigné-l’Évêque

Vide-greniers d’été du tennis de table club de Parigné L’Evêque

Parigné-l’Évêque Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 08:00:00

fin : 2026-07-19 19:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Vide greniers organisé par le Tennis de Table Club de Parigné-l’Évêque

Organisé par le club de tennis de table de Parigné L’Evêque sur le site du complexe sportif.

– Buvette et restauration sur place

– Toilettes, Accès personnes à mobilité réduite

réservé aux particuliers

Accueil des exposants de 6h00 à 8h00

2 euros le mètre réservation de 2 m minimum ;

Véhicule seul 5 mètres mini

Véhicule + remorque 7 mètres mini

Fourgon 9 mètres mini

paiement le jour du vide greniers à l’entrée

inscription en ligne ou par téléphone .

Parigné-l’Évêque 72250 Sarthe Pays de la Loire +33 6 15 75 92 09

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English :

Garage sale organized by the Parigné-l’Évêque Table Tennis Club

L’événement Vide-greniers d’été du tennis de table club de Parigné L’Evêque Parigné-l’Évêque a été mis à jour le 2026-05-12 par CDT72