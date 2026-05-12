Vide-greniers d’été du tennis de table club de Parigné L’Evêque Parigné-l’Évêque
Vide-greniers d’été du tennis de table club de Parigné L’Evêque Parigné-l’Évêque dimanche 19 juillet 2026.
Parigné-l’Évêque
Vide-greniers d’été du tennis de table club de Parigné L’Evêque
Parigné-l’Évêque Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 08:00:00
fin : 2026-07-19 19:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Vide greniers organisé par le Tennis de Table Club de Parigné-l’Évêque
Organisé par le club de tennis de table de Parigné L’Evêque sur le site du complexe sportif.
– Buvette et restauration sur place
– Toilettes, Accès personnes à mobilité réduite
réservé aux particuliers
Accueil des exposants de 6h00 à 8h00
2 euros le mètre réservation de 2 m minimum ;
Véhicule seul 5 mètres mini
Véhicule + remorque 7 mètres mini
Fourgon 9 mètres mini
paiement le jour du vide greniers à l’entrée
inscription en ligne ou par téléphone .
Parigné-l’Évêque 72250 Sarthe Pays de la Loire +33 6 15 75 92 09
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English :
Garage sale organized by the Parigné-l’Évêque Table Tennis Club
L’événement Vide-greniers d’été du tennis de table club de Parigné L’Evêque Parigné-l’Évêque a été mis à jour le 2026-05-12 par CDT72