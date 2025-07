Vide greniers du 14 juillet Rémuzat

Vide greniers du 14 juillet Rémuzat lundi 14 juillet 2025.

Vide greniers du 14 juillet

Place de la roubine Rémuzat Drôme

Début : Lundi 2025-07-14 08:00:00

fin : 2025-07-14 18:00:00

2025-07-14

43ème édition du vide greniers du 14 juillet, situé sous les platanes de la place principale du village.

Restauration sur place.

Parking à proximité.

Place de la roubine Rémuzat 26510 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 86 05 33 27 car26@laposte.net

English :

43rd edition of the July 14th garage sale, held under the plane trees in the village square.

Catering on site.

Parking nearby.

German :

43. Ausgabe des Flohmarkts am 14. Juli, der unter den Platanen auf dem Hauptplatz des Dorfes stattfindet.

Verpflegung vor Ort.

Parkplätze in der Nähe.

Italiano :

43° mercatino dell’usato il 14 luglio, sotto i platani della piazza del paese.

Ristorazione in loco.

Parcheggio nelle vicinanze.

Espanol :

43ª venta de garaje el 14 de julio, bajo los plátanos de la plaza del pueblo.

Restauración in situ.

Aparcamiento cercano.

