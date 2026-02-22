Vide greniers du 1er mai Larche

Vide greniers du 1er mai

Le bourg Larche Corrèze

Traditionnel vide-greniers du 1er mai à Larche ! Le Vide Grenier de Larche est une manifestation organisée par le Comité des fêtes de Larche, avec l’aide des associations locales.

Cette manifestation est également ouverte aux brocanteurs professionnels afin de faire commerce dans leur métier.

Chaque année, près de 400 exposants s’installent dans le bourg, sur les parkings, ancien camping.. De quoi chiner tout au long de la journée.

Sur place, restauration, buvette sont prévues à plusieurs endroits. .

Larche 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

