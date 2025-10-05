Vide-greniers du CIQ LES AMIS DE RASSUEN Rassuen Istres
Vide-greniers du CIQ LES AMIS DE RASSUEN Rassuen Istres dimanche 5 octobre 2025.
Vide-greniers du CIQ LES AMIS DE RASSUEN
Dimanche 5 octobre 2025 de 6h à 16h.
Inscriptions à partir du 6 septembre. Rassuen Allée M. Laugier Istres Bouches-du-Rhône
Venez chiner sur le traditionnel vide greniers de Rassuen !
Vide grenier organisé par le CIQ de Rassuen sur l’Allée Marius Laugier, les rues Antoinette Bersia et Ange Bertolotti. .
Rassuen Allée M. Laugier Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 35 90 23 49 ciqrassuen@yahoo.fr
English :
Come and bargain-hunt at the traditional Rassuen garage sale
German :
Stöbern Sie auf dem traditionellen Flohmarkt von Rassuen!
Italiano :
Venite a fare affari alla tradizionale vendita di garage di Rassuen!
Espanol :
Ven a buscar gangas a la tradicional venta de garaje de Rassuen
