VIDE-GRENIERS DU COMITE 3E EDITION Poucharramet
PLACE DES MARRONNIERS Poucharramet Haute-Garonne
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-04-12 09:00:00
fin : 2026-04-12 17:00:00
2026-04-12
Le Comité des Fêtes de Poucharramet vous donne rendez-vous le dimanche 12 avril 2026 pour la 3e édition de son vide-greniers.
Ouverture au public de 9h à 17h
Inscription obligatoire.
Buvette et restauration sur place.
Tarifs
– 3 € le mètre ;
– 2,50 € le mètre à partir de 6 mètres réservés ;
– Emplacements de 3 mètres minimum ;
– Si véhicule sur emplacement, 6 mètres minimum (places limitées) ;
– 1 € la location d’une table de 3 mètres ;
– 3 mètres offerts pour les associations poucharramétoises. 3 .
PLACE DES MARRONNIERS Poucharramet 31370 Haute-Garonne Occitanie cdfpoucharramet@outlook.fr
English :
The Comité des Fêtes de Poucharramet looks forward to seeing you on Sunday April 12, 2026 for the 3rd edition of its garage sale.
Open to the public: 9am to 5pm
Registration required.
Refreshments and catering on site.
