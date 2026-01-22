VIDE-GRENIERS DU COMITE 3E EDITION

PLACE DES MARRONNIERS Poucharramet Haute-Garonne

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 09:00:00

fin : 2026-04-12 17:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Le Comité des Fêtes de Poucharramet vous donne rendez-vous le dimanche 12 avril 2026 pour la 3e édition de son vide-greniers.

Ouverture au public de 9h à 17h

Inscription obligatoire.

Buvette et restauration sur place.

Le Comité des Fêtes de Poucharramet vous donne rendez-vous pour la 3e édition de son vide-greniers.

Quand le dimanche 12 avril 2026 de 9h à 17h

Où sous les marronniers, Place de l’église à Poucharramet (31370)

Inscriptions obligatoires.

Buvette et restauration sur place.

Tarifs

– 3 € le mètre ;

– 2,50 € le mètre à partir de 6 mètres réservés ;

– Emplacements de 3 mètres minimum ;

– Si véhicule sur emplacement, 6 mètres minimum (places limitées) ;

– 1 € la location d’une table de 3 mètres ;

– 3 mètres offerts pour les associations poucharramétoises. 3 .

PLACE DES MARRONNIERS Poucharramet 31370 Haute-Garonne Occitanie cdfpoucharramet@outlook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Comité des Fêtes de Poucharramet looks forward to seeing you on Sunday April 12, 2026 for the 3rd edition of its garage sale.

Open to the public: 9am to 5pm

Registration required.

Refreshments and catering on site.

L’événement VIDE-GRENIERS DU COMITE 3E EDITION Poucharramet a été mis à jour le 2026-01-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE