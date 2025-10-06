VIDE-GRENIERS DU COMITE 3E EDITION Poucharramet

VIDE-GRENIERS DU COMITE 3E EDITION

CENTRE HISTORIQUE DE POUCHARRAMET Poucharramet Haute-Garonne

Début : 2026-04-12 09:00:00

fin : 2026-04-12 17:00:00

Le Comité des Fêtes de Poucharramet vous donne rendez-vous le dimanche 12 avril 2026 pour la 3e édition de son vide-greniers.

Inscriptions obligatoires.

Buvette et restauration sur place.

CENTRE HISTORIQUE DE POUCHARRAMET Poucharramet 31370 Haute-Garonne Occitanie cdfpoucharramet@outlook.fr

English :

The Comité des Fêtes de Poucharramet looks forward to seeing you on Sunday April 12, 2026 for the 3rd edition of its garage sale.

Registration required.

Refreshments and catering on site.

German :

Das Festkomitee von Poucharramet lädt Sie am Sonntag, den 12. April 2026, zur dritten Ausgabe seines Flohmarkts ein.

Anmeldungen sind obligatorisch.

Getränke und Speisen vor Ort.

Italiano :

Il Comitato delle Feste di Poucharramet organizzerà il suo terzo mercatino dell’usato domenica 12 aprile 2026.

È richiesta l’iscrizione.

Rinfresco e catering sul posto.

Espanol :

El Comité des Fêtes de Poucharramet celebrará su 3ª venta de garaje el domingo 12 de abril de 2026.

Inscripción obligatoria.

Refrescos y catering in situ.

