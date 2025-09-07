Vide-greniers du comité de Jumelage Castelnau-Magnoac
Vide-greniers du comité de Jumelage Castelnau-Magnoac dimanche 7 septembre 2025.
Vide-greniers du comité de Jumelage
CASTELNAU-MAGNOAC Castelnau-Magnoac Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-07 08:00:00
fin : 2025-09-07 18:00:00
Date(s) :
2025-09-07
Restauration sur place.
Inscription obligatoire. Intérieur et extérieur.
Tél 06 73 60 52 90
.
CASTELNAU-MAGNOAC Castelnau-Magnoac 65230 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 73 60 52 90
English :
Catering on site.
Registration required. Indoor and outdoor.
Tel 06 73 60 52 90
German :
Verpflegung vor Ort.
Eine Anmeldung ist erforderlich. Indoor und Outdoor.
Tel 06 73 60 52 90
Italiano :
Catering in loco.
Registrazione obbligatoria. All’interno e all’esterno.
Tel 06 73 60 52 90
Espanol :
Catering in situ.
Inscripción obligatoria. Interior y exterior.
Tel. 06 73 60 52 90
L’événement Vide-greniers du comité de Jumelage Castelnau-Magnoac a été mis à jour le 2025-08-21 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65