Vide-greniers du Comité de Jumelage de Camaret-sur-Mer Camaret-sur-Mer dimanche 7 juin 2026.
Place Charles de Gaulle Camaret-sur-Mer Finistère
Début : 2026-06-07 09:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
2026-06-07
Entrée gratuite pour les visiteurs 9h-18h
Inscriptions au 0788672901 ou videgreniersjumelage@gmail.com .
Place Charles de Gaulle Camaret-sur-Mer 29570 Finistère Bretagne +33 7 88 67 29 01
L’événement Vide-greniers du Comité de Jumelage de Camaret-sur-Mer Camaret-sur-Mer a été mis à jour le 2025-12-29 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime