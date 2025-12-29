Vide-greniers du Comité de Jumelage de Camaret-sur-Mer Camaret-sur-Mer

Vide-greniers du Comité de Jumelage de Camaret-sur-Mer

Place Charles de Gaulle Camaret-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 09:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :
2026-06-07

Vide-greniers du Comité de Jumelage de Camaret-sur-Mer
Place Charles de Gaulle
Entrée gratuite pour les visiteurs 9h-18h
Inscriptions au 0788672901 ou videgreniersjumelage@gmail.com   .

Place Charles de Gaulle Camaret-sur-Mer 29570 Finistère Bretagne +33 7 88 67 29 01 

