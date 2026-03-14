Vide-greniers du Comité des Fêtes de Beychevelle Saint-Julien-Beychevelle
Vide-greniers du Comité des Fêtes de Beychevelle Saint-Julien-Beychevelle samedi 11 avril 2026.
Vide-greniers du Comité des Fêtes de Beychevelle
Grand Rue Saint-Julien-Beychevelle Gironde
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Grand ménage de printemps en vue ? Ou envie de dénicher la perle rare ?
Le Comité des Fêtes de Beychevelle vous donne rendez-vous pour son VIDE-GRENIER annuel !
Sur place Buvette et Snacks pour reprendre des forces entre deux bonnes affaires !
Sur réservation pour les exposants qui seront accueillis dès 7h. .
Grand Rue Saint-Julien-Beychevelle 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 88 64 36 comite.beychevelle@laposte.net
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English : Vide-greniers du Comité des Fêtes de Beychevelle
L’événement Vide-greniers du Comité des Fêtes de Beychevelle Saint-Julien-Beychevelle a été mis à jour le 2026-03-10 par OT Médoc-Vignoble