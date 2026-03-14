Vide-greniers du Comité des Fêtes de Beychevelle

Grand Rue Saint-Julien-Beychevelle Gironde

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

Grand ménage de printemps en vue ? Ou envie de dénicher la perle rare ?

Le Comité des Fêtes de Beychevelle vous donne rendez-vous pour son VIDE-GRENIER annuel !

Sur place Buvette et Snacks pour reprendre des forces entre deux bonnes affaires !

Sur réservation pour les exposants qui seront accueillis dès 7h. .

Grand Rue Saint-Julien-Beychevelle 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 88 64 36 comite.beychevelle@laposte.net

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English : Vide-greniers du Comité des Fêtes de Beychevelle

L’événement Vide-greniers du Comité des Fêtes de Beychevelle Saint-Julien-Beychevelle a été mis à jour le 2026-03-10 par OT Médoc-Vignoble