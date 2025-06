Vide-greniers du Comité des Fêtes Saint-Martin-de-Jussac 9 août 2025 08:00

Haute-Vienne

Début : 2025-08-09 08:00:00

2025-08-09

Le Comité des fêtes de Saint-Martin-de-Jussac vous propose chineurs et curieux le rendez-vous annuel pour un vide-greniers convivial !

Venez flâner entre les stands à la recherche de la perle rare ou simplement pour le plaisir de chiner. Sur place, profitez d’une ambiance chaleureuse avec buvette et snack pour reprendre des forces, sans oublier le délicieux pain cuit au feu de bois qui ravira les gourmands. Une journée idéale pour faire de bonnes affaires et partager un moment festif en famille ou entre amis !

Infos et réservations par téléphone.

Ne manquez pas ce rendez-vous estival incontournable ! .

Saint-Martin-de-Jussac 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 27 04 91

