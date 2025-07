Vide-Greniers du Comité des Fêtes Saint-Martin-de-Jussac

Vide-Greniers du Comité des Fêtes Saint-Martin-de-Jussac samedi 9 août 2025.

Vide-Greniers du Comité des Fêtes

Place de la Mairie Saint-Martin-de-Jussac Haute-Vienne

Découvrez le grand Vide Grenier de Saint-Martin-de-Jussac ! Une journée inoubliable vous attend avec des trésors à dénicher et des affaires à ne pas manquer. Organisé par le Comité des Fêtes, cet événement est l’occasion parfaite pour toute la famille de profiter d’une ambiance conviviale et festive. Ne manquez pas la buvette et savourez un délicieux pain cuit au feu de bois, une spécialité locale qui ravira vos papilles.

Pour plus d’informations ou pour réserver votre emplacement, contactez le comité des fêtes. Il y en aura pour tous les goûts vêtements, jouets, livres, et bien plus encore. Une journée où chaque objet a une histoire à raconter et où chaque visiteur repart avec un sourire. .

Place de la Mairie Saint-Martin-de-Jussac 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 27 04 91

