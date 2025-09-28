Vide-greniers du Comité des Ostensions Saint-Victurnien
Vide-greniers du Comité des Ostensions Saint-Victurnien dimanche 28 septembre 2025.
Vide-greniers du Comité des Ostensions
Salle de la Bernardie Saint-Victurnien Haute-Vienne
Envie de vider vos greniers ou de chiner la bonne affaire ? Particuliers comme professionnels, venez partager ce moment convivial à Saint-Victurnien ! Les emplacements intérieurs sont proposés avec la table de 2 m (fournie), avec possibilité d’ajouter un portant (non fourni). À l’extérieur, installez-vous confortablement 5 mètres linéaires, véhicule inclus. Les exposants sont accueillis dès 7h pour une mise en place en toute tranquillité. Un grand parking gratuit vous attend à proximité et, pour les petites faims, buvette et restauration seront à disposition toute la journée. La réservation est obligatoire, par téléphone ou par mail. .
Salle de la Bernardie Saint-Victurnien 87420 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 75 76 13 saint.victurnien.ostensions@gmail.com
