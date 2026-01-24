Vide-greniers du CSC Laetitia Centre Sportif et Culturel La Laëtitia Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-31 10:00 – 17:00

Gratuit : non 12€ les 3 mètres linéaires – possibilité de cumuler les emplacementsRèglement et bulletin d’inscription à télécharger pour les exposants sur https://www.laetitia-nantes.fr/vide-grenier/ Tout public

Dimanche 31 mai 2026, le CSC Laetitia organise pour la 3ème année consécutive son vide-greniers.Pour plus de confort, cette édition aura lieu en intérieur dans la salle omnisport du CSC Laetitia.Buvette, frites et hot dog sur place !Alors n’hésitez plus et participez dès à présent à cette 2e édition du vide-greniers du CSC Laetitia comme exposant ou visiteur !

Centre Sportif et Culturel La Laëtitia Breil – Barberie Nantes 44100

02 40 40 76 30 02 40 40 76 30 https://www.laetitia-nantes.fr/vide-grenier/



