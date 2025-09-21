Vide-greniers du Feeling Dance and Cheer de Saint-Vallier Stade de rugby Saint-Vallier

Stade de rugby Rue Victor Hugo Saint-Vallier Saône-et-Loire

Vide Greniers du Feeling Dance and Cheer de Saint-Vallier dont les bénéfices seront dédiés au financement de la participation de 3 de nos équipes à des compétitions internationales à Orlando et Lisbonne.
Accueil des exposants à partir de 6h (1,50 € le mètre linéaire).
Inscriptions et réservations non obligatoires, au 06 70 98 93 98 ou par mail (feelingdance.stvallier@laposte.net).
Buvette et petite restauration sur place.   .

Stade de rugby Rue Victor Hugo Saint-Vallier 71230 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

