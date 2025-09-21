Vide-greniers du Feeling Dance and Cheer de Saint-Vallier Stade de rugby Saint-Vallier
Vide-greniers du Feeling Dance and Cheer de Saint-Vallier Stade de rugby Saint-Vallier dimanche 21 septembre 2025.
Vide-greniers du Feeling Dance and Cheer de Saint-Vallier
Stade de rugby Rue Victor Hugo Saint-Vallier Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21 08:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
Date(s) :
2025-09-21
Vide Greniers du Feeling Dance and Cheer de Saint-Vallier dont les bénéfices seront dédiés au financement de la participation de 3 de nos équipes à des compétitions internationales à Orlando et Lisbonne.
Accueil des exposants à partir de 6h (1,50 € le mètre linéaire).
Inscriptions et réservations non obligatoires, au 06 70 98 93 98 ou par mail (feelingdance.stvallier@laposte.net).
Buvette et petite restauration sur place. .
Stade de rugby Rue Victor Hugo Saint-Vallier 71230 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 98 93 98 feelingdance.stvallier@orange.fr
English : Vide-greniers du Feeling Dance and Cheer de Saint-Vallier
German : Vide-greniers du Feeling Dance and Cheer de Saint-Vallier
Italiano :
Espanol :
L’événement Vide-greniers du Feeling Dance and Cheer de Saint-Vallier Saint-Vallier a été mis à jour le 2025-08-28 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II