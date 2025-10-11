Vide-greniers du groupe scolaire Marie Curie Groupe scolaire Marie Curie Marignane

Vide-greniers du groupe scolaire Marie Curie Groupe scolaire Marie Curie Marignane samedi 11 octobre 2025.

Vide-greniers du groupe scolaire Marie Curie

Samedi 11 octobre 2025.

– Pour le public de 9h à 16h.

– Pour les exposants mise en place à partir de 7h jusqu’à 8h. Groupe scolaire Marie Curie 3 rue Didier Daurat Marignane Bouches-du-Rhône

Vous aimez chiner ? Rendez-vous à l’école Marie Curie et faites le plein de bonnes affaires !

Ambiance conviviale assurée. Vous êtes attendus nombreux !

Possibilité de se restaurer, et buvette sur place.

Vous pourrez trouver une kyrielle d’objets à petits prix le coup de cœur pour la décoration de votre intérieur, la « trouvaille » à qui l’on redonne une seconde vie, la pièce insolite ou indispensable, la perle rare…

De quoi passer une bonne journée à déambuler entre les stands ! .

Groupe scolaire Marie Curie 3 rue Didier Daurat Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 13 40 50 75

English :

Do you like bargains? Come to the Marie Curie school and stock up on bargains!

A friendly atmosphere is guaranteed. We look forward to seeing you there!

Food and refreshments available on site.

German :

Lieben Sie es, zu stöbern? Dann begeben Sie sich in die Marie-Curie-Schule und machen Sie sich auf die Suche nach Schnäppchen!

Eine gesellige Atmosphäre ist garantiert. Sie werden zahlreich erwartet!

Verpflegungsmöglichkeiten und Getränke vor Ort.

Italiano :

Vi piacciono le occasioni? Venite alla scuola Marie Curie e fate incetta di occasioni!

L’atmosfera amichevole è garantita. Non vediamo l’ora di vedervi!

Cibo e rinfreschi disponibili in loco.

Espanol :

¿Te gustan las gangas? Acércate a la escuela Marie Curie y haz acopio de gangas

El buen ambiente está garantizado. ¡Le esperamos!

Comida y refrescos disponibles in situ.

