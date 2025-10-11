Vide-greniers du groupe scolaire Marie Curie Groupe scolaire Marie Curie Marignane
Vide-greniers du groupe scolaire Marie Curie Groupe scolaire Marie Curie Marignane samedi 11 octobre 2025.
Vide-greniers du groupe scolaire Marie Curie
Samedi 11 octobre 2025.
– Pour le public de 9h à 16h.
– Pour les exposants mise en place à partir de 7h jusqu’à 8h. Groupe scolaire Marie Curie 3 rue Didier Daurat Marignane Bouches-du-Rhône
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-11
2025-10-11
Vous aimez chiner ? Rendez-vous à l’école Marie Curie et faites le plein de bonnes affaires !
Ambiance conviviale assurée. Vous êtes attendus nombreux !
Possibilité de se restaurer, et buvette sur place.
Vous pourrez trouver une kyrielle d’objets à petits prix le coup de cœur pour la décoration de votre intérieur, la « trouvaille » à qui l’on redonne une seconde vie, la pièce insolite ou indispensable, la perle rare…
De quoi passer une bonne journée à déambuler entre les stands ! .
Groupe scolaire Marie Curie 3 rue Didier Daurat Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 13 40 50 75
English :
Do you like bargains? Come to the Marie Curie school and stock up on bargains!
A friendly atmosphere is guaranteed. We look forward to seeing you there!
Food and refreshments available on site.
German :
Lieben Sie es, zu stöbern? Dann begeben Sie sich in die Marie-Curie-Schule und machen Sie sich auf die Suche nach Schnäppchen!
Eine gesellige Atmosphäre ist garantiert. Sie werden zahlreich erwartet!
Verpflegungsmöglichkeiten und Getränke vor Ort.
Italiano :
Vi piacciono le occasioni? Venite alla scuola Marie Curie e fate incetta di occasioni!
L’atmosfera amichevole è garantita. Non vediamo l’ora di vedervi!
Cibo e rinfreschi disponibili in loco.
Espanol :
¿Te gustan las gangas? Acércate a la escuela Marie Curie y haz acopio de gangas
El buen ambiente está garantizado. ¡Le esperamos!
Comida y refrescos disponibles in situ.
