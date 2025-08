Vide-greniers du HandBall Club de Valréas (HBCV) Complexe du Vignarès Valréas

Traditionnel vide-greniers de rentrée du Handball Club de Valréas (HBCV): buvette et restauration sur place et tournoi de hand sur herbe. Tarif des emplacements: 10 € les 5 mètres linéaires.

Complexe du Vignarès Chemin des moulins neufs Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 89 83 38 48 6384013@ffhandball.net

Handball Club de Valréas (HBCV) traditional autumn garage sale: refreshments and catering on site, plus grass handball tournament. Prices: 10 ? per 5 linear meters.

Traditioneller Flohmarkt des Handballclubs von Valréas (HBCV) zu Beginn des Schuljahres: Getränke und Essen vor Ort und ein Handballturnier auf Rasen. Standgebühren: 10 ? für 5 laufende Meter.

L’Handball Club de Valréas (HBCV) organizza il suo tradizionale mercatino autunnale, con rinfreschi e cibo sul posto e un torneo di pallamano sull’erba. Prezzi: 10 euro per 5 metri lineari.

Tradicional venta de garaje de otoño organizada por el Club de Balonmano Valréas (HBCV), con puestos de refrescos y catering in situ, además de un torneo de balonmano sobre hierba. Precios: 10? por 5 metros lineales.

