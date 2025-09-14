Vide-greniers du Judo Club du Lavedan Parc Thermal du Casino Argelès-Gazost
Vide-greniers du Judo Club du Lavedan Parc Thermal du Casino Argelès-Gazost dimanche 14 septembre 2025.
Vide-greniers du Judo Club du Lavedan
Parc Thermal du Casino ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées
Début : 2025-09-14 07:00:00
fin : 2025-09-14 18:00:00
Vide-greniers organisé par le club de judo du Lavedan.
Sur place, buvette et snack. .
Parc Thermal du Casino ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 87 42 81 78
English :
Garage sale organized by the judo club of Lavedan.
German :
Flohmarkt, organisiert vom Judoclub Lavedan.
Italiano :
Vendita di garage organizzata dal club di judo di Lavedan.
Espanol :
Venta de garaje organizada por el club de judo Lavedan.
