Vide-greniers du Lycée AGIR Pauillac
Vide-greniers du Lycée AGIR Pauillac samedi 4 avril 2026.
Vide-greniers du Lycée AGIR
Quais Pauillac Gironde
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Vide-greniers organisé par le Lycée AGIR de Pauillac sur les quais.
Ce vide-greniers a pour but d’aider à financer un projet de séjour scolaire de fin d’année en Espagne de la classe de Capa2 Sapver. .
Quais Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 59 14 36
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English : Vide-greniers du Lycée AGIR
L’événement Vide-greniers du Lycée AGIR Pauillac a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Médoc-Vignoble
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