Vide-greniers du Lycée AGIR

Quais Pauillac Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

Vide-greniers organisé par le Lycée AGIR de Pauillac sur les quais.

Ce vide-greniers a pour but d’aider à financer un projet de séjour scolaire de fin d’année en Espagne de la classe de Capa2 Sapver. .

Quais Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 59 14 36

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English : Vide-greniers du Lycée AGIR

L’événement Vide-greniers du Lycée AGIR Pauillac a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Médoc-Vignoble