Vide-greniers du Lycée Edouard Vaillant Salle des Seilles Saint-Junien

Vide-greniers du Lycée Edouard Vaillant

Salle des Seilles 18 Quai des Mégisseries Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : – – 3 EUR

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Amateurs de bonnes affaires et chasseurs de trésors, ne manquez pas le grand vide-greniers organisé par le Lycée Edouard Vaillant à Saint-Junien ! Une journée conviviale placée sous le signe de la découverte et du partage.

L’accès est libre, alors venez dénicher des pépites, du vintage, du pratique et de l’insolite ! Pour les exposants, réservez vite votre emplacement et installez-vous pour une journée pleine de rencontres et de bonnes ventes !

Une buvette et un point restauration seront là pour vous régaler et faire de cette journée un moment encore plus agréable. Venez vendre, chiner, et surtout passer un bon moment ! .

Salle des Seilles 18 Quai des Mégisseries Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 03 77 62 2gatlvaillant2324@gmail.com

