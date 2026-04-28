AGENDA · Royan
Vide-greniers du marché Parking du Marché Central Royan
jeudi 1 octobre 2026 · Parking du Marché Central · Royan
Informations pratiques
Royan
Vide-greniers du marché
Parking du Marché Central 72 rue Pierre Loti Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01 07:00:00
fin : 2026-10-01 17:00:00
Date(s) :
2026-10-01
Chiner et faire son marché au programme.
.
Parking du Marché Central 72 rue Pierre Loti Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 48 78 24 marcheroyan@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The plan is to go bargain hunting and shop at the market.
L’événement Vide-greniers du marché Royan a été mis à jour le 2026-09-09 par Mairie de Royan
À voir aussi à Royan (Charente-Maritime)
- La minute patrimoine Royan dans la Reconstruction en France rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès Royan 16 septembre 2026
- Conférence Pesticides et Santé : Nouvelles Données Le Palais Royan Événements Royan 16 septembre 2026
- Équilibre en fête Association Equilibre Royan 17 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine Visite éclair L’abri de Perpigna rue du Champ des Oiseaux Royan 18 septembre 2026
- Week-end de la glisse 8e édition Royan 18 septembre 2026