Vide-Greniers du Printemps à Gourdon Gourdon
Plan d’eau d’Écoute s’il Pleut Gourdon Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 08:00:00
fin : 2026-04-12 18:00:00
Date(s) :
2026-04-12
Fouiller, chiner, trouver la perle rare !!!
Venez passer un bon moment au Vide-greniers du Printemps au bord du lac Écoute s'il pleut , organisé dans le cadre de la Fête du Printemps.
Plan d’eau d’Écoute s’il Pleut Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 41 35 33 ecoutesiljoue@gmail.com
English :
Hunt, hunt, find the rare gem!!!
Come and have a good time at the Spring Yard Sale by the lake Écoute s'il pleut , organized as part of the Spring Festival.
L’événement Vide-Greniers du Printemps à Gourdon Gourdon a été mis à jour le 2026-02-11 par OT Gourdon