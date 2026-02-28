Vide-greniers du quartier Graslin Place Graslin Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-12 09:00 – 18:00

Gratuit : non Gratuit visiteurs / Exposants : de 14 à 25 € Particuliers et commerçants (25€/le stand)Commerçants Plein Centre (14€/le stand) Tout public

C’est LE rendez-vous des bons plans ! ?Venez chiner à petits prix : vêtements, livres, déco, jouets, vinyles… Repartez avec des pépites et des trouvailles uniques à adopter !???? Vous avez des trésors qui dorment dans vos placards ? Réservez votre emplacement, devenez exposant et donnez-leur une seconde vie : https://www.mybrocante.fr/m/7455/homeRues Jean-Jacques Rousseau, Crébillon, Santeuil, Suffren, Grétry, Contrescarpe & Boileau

Place Graslin Centre-ville Nantes 44000

