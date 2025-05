Vide greniers du sou des écoles – Clérieux, 18 mai 2025 07:00, Clérieux.

Drôme

Vide greniers du sou des écoles Place du Mille Club Clérieux Drôme

Début : 2025-05-18 07:00:00

fin : 2025-05-18 18:00:00

2025-05-18

Organisé par le Sou des écoles du groupe scolaire Georges Brassens.

Animations, restauration et buvette sur place.

Réservation jusqu’au 16 mai inclus

.

Place du Mille Club

Clérieux 26260 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 00 03 75

English :

Organized by the Sou des écoles du groupe scolaire Georges Brassens.

Entertainment, food and refreshments on site.

Reservations up to and including May 16

German :

Organisiert von der Sou des écoles du groupe scolaire Georges Brassens.

Animationen, Essen und Trinken vor Ort.

Reservierung bis einschließlich 16. Mai

Italiano :

Organizzato dalla Sou des écoles du groupe scolaire Georges Brassens.

Intrattenimento, cibo e rinfreschi in loco.

Prenotazione obbligatoria fino al 16 maggio compreso

Espanol :

Organizado por Sou des écoles du groupe scolaire Georges Brassens.

Entretenimiento, comida y refrescos in situ.

Reserva obligatoria hasta el 16 de mayo inclusive

