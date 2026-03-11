Vide-greniers du Sport Quilles Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac
Vide-greniers du Sport Quilles Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac lundi 6 avril 2026.
Vide-greniers du Sport Quilles
Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron
Tarif : – – EUR
2.5
Tarif de base plein tarif
le mètre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-04-06
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-06
Nous vous attendons nombreux au vide-greniers des quilles de St Geniez d’Olt !
Rendez-vous sur la place de la mairie, le cloître et me cours haut toute la journée !
Renseignements et réservations au 07 88 81 60 84
Annulé en cas de pluie 2.5 .
Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
We look forward to seeing you at the St Geniez d’Olt bowling flea market!
L’événement Vide-greniers du Sport Quilles Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac a été mis à jour le 2026-03-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)