Vide-greniers du Sport Quilles Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR
2.5
Tarif de base plein tarif
le mètre

Début : Lundi 2026-04-06
Nous vous attendons nombreux au vide-greniers des quilles de St Geniez d’Olt !
Rendez-vous sur la place de la mairie, le cloître et me cours haut toute la journée !
Renseignements et réservations au 07 88 81 60 84
Annulé en cas de pluie 2.5  .

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie  

English :

We look forward to seeing you at the St Geniez d’Olt bowling flea market!

L’événement Vide-greniers du Sport Quilles Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac a été mis à jour le 2026-03-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

