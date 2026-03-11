Vide-greniers du Sport Quilles

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR

2.5

Tarif de base plein tarif

le mètre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-04-06

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

Nous vous attendons nombreux au vide-greniers des quilles de St Geniez d’Olt !

Rendez-vous sur la place de la mairie, le cloître et me cours haut toute la journée !

Renseignements et réservations au 07 88 81 60 84

Annulé en cas de pluie 2.5 .

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

We look forward to seeing you at the St Geniez d’Olt bowling flea market!

L’événement Vide-greniers du Sport Quilles Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac a été mis à jour le 2026-03-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)