Vide-greniers du vendredi soir – Parking du magasin « Aux trésors du Grenier » Marignane 20 juin 2025 18:00

Bouches-du-Rhône

Vide-greniers du vendredi soir Vendredi 20 juin 2025 de 18h à 23h.

Arrivée des exposants à partir de 7h.

Vendredi 4 juillet 2025 de 18h à 23h.

Arrivée des exposants à partir de 7h.

Vendredi 18 juillet 2025 de 18h à 23h.

Arrivée des exposants à partir de 7h.

Vendredi 8 août 2025 de 18h à 23h.

Arrivée des exposants à partir de 7h.

Vendredi 22 août 2025 de 18h à 23h.

Arrivée des exposants à partir de 7h. Parking du magasin « Aux trésors du Grenier » 4 allée de la Palun Marignane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-20 18:00:00

fin : 2025-08-08 23:00:00

Date(s) :

2025-06-20

2025-07-04

2025-07-18

2025-08-08

2025-08-22

Le magasin « Aux trésors du Grenier » propose, certains vendredis, un vide-greniers nocturne en extérieur. Venez déambuler entre les stands et prendre le temps de chiner !

Vous êtes attendus nombreux !

.

Parking du magasin « Aux trésors du Grenier » 4 allée de la Palun

Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 10 00 98 contact@auxtresorsdugrenier.com

English :

On certain Fridays, the « Aux trésors du Grenier » store offers an outdoor garage sale at night. Come and stroll between the stalls and take your time bargain-hunting!

We look forward to seeing you there!

German :

Das Geschäft « Aux trésors du Grenier » bietet an bestimmten Freitagen einen nächtlichen Flohmarkt im Freien an. Schlendern Sie zwischen den Ständen umher und nehmen Sie sich Zeit zum Stöbern!

Sie werden zahlreich erwartet!

Italiano :

Alcuni venerdì, il negozio « Aux trésors du Grenier » propone un mercatino serale all’aperto. Venite a passeggiare tra le bancarelle e prendetevi tutto il tempo necessario per fare affari!

Non vediamo l’ora di vedervi lì!

Espanol :

Algunos viernes, la tienda « Aux trésors du Grenier » organiza un mercadillo nocturno al aire libre. Venga a pasear entre los puestos y tómese su tiempo para buscar gangas

Le esperamos

L’événement Vide-greniers du vendredi soir Marignane a été mis à jour le 2025-06-10 par Office de Tourisme de Marignane