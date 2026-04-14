Saint-Quay-Portrieux

Vide-greniers du Vieux Port

Rues du Portrieux Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 08:00:00

fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :

2026-08-02

23e édition !

Particuliers et professionnels

Venez chiner et faire de bonnes affaires avec en prime une jolie vue mer et dans les rues et venelles du Portrieux.

4 € le mètre linéaire.

Réservation à l’Office de tourisme. .

Rues du Portrieux Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 70 40 64

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English :

L’événement Vide-greniers du Vieux Port Saint-Quay-Portrieux a été mis à jour le 2026-04-14 par Saint-Quay-Portrieux Tourisme