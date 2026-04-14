Vide-greniers du Vieux Port Saint-Quay-Portrieux
Vide-greniers du Vieux Port Saint-Quay-Portrieux dimanche 2 août 2026.
Saint-Quay-Portrieux
Vide-greniers du Vieux Port
Rues du Portrieux Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 08:00:00
fin : 2026-08-02 18:00:00
Date(s) :
2026-08-02
23e édition !
Particuliers et professionnels
Venez chiner et faire de bonnes affaires avec en prime une jolie vue mer et dans les rues et venelles du Portrieux.
4 € le mètre linéaire.
Réservation à l’Office de tourisme. .
Rues du Portrieux Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 70 40 64
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Vide-greniers du Vieux Port Saint-Quay-Portrieux a été mis à jour le 2026-04-14 par Saint-Quay-Portrieux Tourisme
À voir aussi à Saint-Quay-Portrieux (Côtes-d'Armor)
- Les Z’éco-Nature Rallye nature sur l’île de la Comtesse Saint-Quay-Portrieux 17 avril 2026
- Concert Sofly Jazz Ô Château Saint-Quay-Portrieux 26 avril 2026
- Concert Jazôroz Jazz Ô Château La Marine Saint-Quay-Portrieux 26 avril 2026
- Concert Dominique Carré trio Jazz Ô Château Kasino de Saint-Quay-Portrieux Saint-Quay-Portrieux 29 avril 2026
- Bal swing avec Kannibal Swing Jazz Ô Château Centre des congrès Saint-Quay-Portrieux 30 avril 2026