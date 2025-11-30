Vide-greniers En attendant Noël rue de Ronsouze Ploërmel
Vide-greniers En attendant Noël rue de Ronsouze Ploërmel dimanche 30 novembre 2025.
Vide-greniers En attendant Noël
rue de Ronsouze Halle des sports Ploërmel Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30 08:00:00
fin : 2025-11-30 17:30:00
Date(s) :
2025-11-30
En attendant Noël, il y a certainement de bonnes affaires à dénicher dans ce vide-grenier où jouets, vêtements et idées cadeaux devraient vous permettre de trouver votre bonheur.
le vide-greniers est ouvert aux particuliers, professionnels et collectionneurs et réunit une centaine d’exposants.
Restauration sur place avec crêpes, gâteaux, galettes saucisses, sandwich, frites et buvette.
Vente de 8h à 17h30. 1€ l’entrée
Vide-greniers organisé par le Ploërmel Handball Club .
rue de Ronsouze Halle des sports Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne +33 6 52 64 37 32
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Vide-greniers En attendant Noël Ploërmel a été mis à jour le 2025-11-19 par Destination Brocéliande CRTBretagne_