Vide-greniers En attendant Noël rue de Ronsouze Ploërmel

Vide-greniers En attendant Noël

rue de Ronsouze Halle des sports Ploërmel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 08:00:00

fin : 2025-11-30 17:30:00

Date(s) :

2025-11-30

En attendant Noël, il y a certainement de bonnes affaires à dénicher dans ce vide-grenier où jouets, vêtements et idées cadeaux devraient vous permettre de trouver votre bonheur.

le vide-greniers est ouvert aux particuliers, professionnels et collectionneurs et réunit une centaine d’exposants.

Restauration sur place avec crêpes, gâteaux, galettes saucisses, sandwich, frites et buvette.

Vente de 8h à 17h30. 1€ l’entrée

Vide-greniers organisé par le Ploërmel Handball Club .

rue de Ronsouze Halle des sports Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne +33 6 52 64 37 32

