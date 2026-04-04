Épagne

Vide-greniers

Épagne Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 06:00:00

fin : 2026-05-17 19:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Place aux bonnes affaires ! Venez chiner de beaux objets sur le vide-grenier proposé par les sapeurs pompiers d’Epagne. Pour cette édition, ce sont près de 70 exposants qui se rassemblent pour une journée en toute convivialité !

Il faudra se lever aux aurores pour dénicher les trouvailles les plus rares !

Vous souhaitez exposer ? Pensez à vous inscrire au préalable.

#videgreniers2026 .

Épagne 10500 Aube Grand Est +33 6 87 32 94 63 jean-claude.hampe@orange.fr

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English :

L’événement Vide-greniers Épagne a été mis à jour le 2026-04-04 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne