Vide-greniers Épagne
Vide-greniers Épagne dimanche 17 mai 2026.
Épagne
Vide-greniers
Épagne Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 06:00:00
fin : 2026-05-17 19:00:00
Date(s) :
2026-05-17
Place aux bonnes affaires ! Venez chiner de beaux objets sur le vide-grenier proposé par les sapeurs pompiers d’Epagne. Pour cette édition, ce sont près de 70 exposants qui se rassemblent pour une journée en toute convivialité !
Il faudra se lever aux aurores pour dénicher les trouvailles les plus rares !
Vous souhaitez exposer ? Pensez à vous inscrire au préalable.
#videgreniers2026 .
Épagne 10500 Aube Grand Est +33 6 87 32 94 63 jean-claude.hampe@orange.fr
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English :
L’événement Vide-greniers Épagne a été mis à jour le 2026-04-04 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne