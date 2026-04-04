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Vide-greniers Épagne

Vide-greniers Épagne

Vide-greniers Épagne dimanche 17 mai 2026.

Ville : 10500 Épagne

Département : Aube

Début : 2026-05-17T06:00:00

Fin : 2026-05-17T19:00:00

Heure de début : 06:00:00

Tarif : Gratuit

Épagne

Vide-greniers

Épagne Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 06:00:00
fin : 2026-05-17 19:00:00

Date(s) :
2026-05-17

Place aux bonnes affaires ! Venez chiner de beaux objets sur le vide-grenier proposé par les sapeurs pompiers d’Epagne. Pour cette édition, ce sont près de 70 exposants qui se rassemblent pour une journée en toute convivialité !

Il faudra se lever aux aurores pour dénicher les trouvailles les plus rares !

Vous souhaitez exposer ? Pensez à vous inscrire au préalable.

#videgreniers2026   .

Épagne 10500 Aube Grand Est +33 6 87 32 94 63  jean-claude.hampe@orange.fr

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English :

L’événement Vide-greniers Épagne a été mis à jour le 2026-04-04 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne