Vide-greniers et après-midi dansant Rue de l’Église Fontaines-en-Duesmois
dimanche 26 juillet 2026 · Rue de l'Église · Fontaines-en-Duesmois
Informations pratiques
Fontaines-en-Duesmois
Vide-greniers et après-midi dansant
Rue de l’Église Place de l’église Fontaines-en-Duesmois Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 08:00:00
fin : 2026-07-26 18:00:00
Date(s) :
2026-07-26
Vide-greniers
Entrée gratuite / Après-midi dansant avec François GUYOT à l’accordéon
PRODUITS RÉGIONAUX ET ARTISANAUX / PROMENADES EN PONEY / STRUCTURE GONFLABLE CONFISERIES
RESTAURATION BUVETTE
Emplacement gratuit Inscriptions au 06 74 73 23 65
Accueil des exposants dès 6 heures .
Rue de l’Église Place de l’église Fontaines-en-Duesmois 21450 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 73 23 65
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English : Vide-greniers et après-midi dansant
L’événement Vide-greniers et après-midi dansant Fontaines-en-Duesmois a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Pays Châtillonnais | 2*