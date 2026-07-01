Vide-greniers et après-midi dansant Rue de l’Église Fontaines-en-Duesmois

Informations pratiques

Fontaines-en-Duesmois

Vide-greniers et après-midi dansant

Rue de l’Église Place de l’église Fontaines-en-Duesmois Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 08:00:00

fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Vide-greniers

Entrée gratuite / Après-midi dansant avec François GUYOT à l’accordéon

PRODUITS RÉGIONAUX ET ARTISANAUX / PROMENADES EN PONEY / STRUCTURE GONFLABLE CONFISERIES

RESTAURATION BUVETTE

Emplacement gratuit Inscriptions au 06 74 73 23 65

Accueil des exposants dès 6 heures .

Rue de l’Église Place de l’église Fontaines-en-Duesmois 21450 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 73 23 65

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English : Vide-greniers et après-midi dansant

L’événement Vide-greniers et après-midi dansant Fontaines-en-Duesmois a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Pays Châtillonnais | 2*