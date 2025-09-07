Vide greniers et ateliers Larreule

Vide greniers et ateliers Larreule dimanche 7 septembre 2025.

Vide greniers et ateliers

LARREULE Larreule Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-07 09:00:00

fin : 2025-09-07 18:00:00

Date(s) :

2025-09-07

Le village de Larreule, niché dans la douce vallée de l’Adour en Hautes-Pyrénées, vous invite à une journée de chine conviviale pour sa Chasse aux bonnes trouvailles.

Au programme un parcours de 11 vide-maisons et vide-ateliers répartis dans les rues du village, où chacun pourra dénicher objets rares, décorations, vaisselle, meubles ou encore trésors oubliés.

Les adresses à explorer

7 et 17 rue de l’Église

8 chemin Saint-Esselin

16 chemin de la Palette

12 chemin de la Graoulet

7 rue des Forges

7 place Sensever

14, 22 et 40 route de Parabère

27 rue du Moulin

Tout au long de la journée, une restauration et un café associatif seront ouverts sur la place Eugène Tenot, pour une pause gourmande et conviviale entre deux étapes de la chasse aux trésors.

.

LARREULE Larreule 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 96 33 77 mairie.larreule@wanadoo.fr

English :

The village of Larreule, nestled in the gentle valley of the Adour in the Hautes-Pyrénées, invites you to a day of convivial bargain hunting.

On the program: a route of 11 home and workshop auctions through the village streets, where you can unearth rare objects, decorations, crockery, furniture and forgotten treasures.

? Addresses to explore

7 and 17 rue de l?Église

8 chemin Saint-Esselin

16 chemin de la Palette

12 chemin de la Graoulet

7 rue des Forges

7 place Sensever

14, 22 and 40 route de Parabère

27 rue du Moulin

Throughout the day, the Place Eugène Tenot will be home to a restaurant and a café, where you can enjoy a gourmet break between two stages of the treasure hunt.

German :

Das Dorf Larreule, das im sanften Adour-Tal in den Hautes-Pyrénées liegt, lädt Sie zu einem geselligen Tag auf der Jagd nach guten Funden ein.

Auf dem Programm stehen 11 Haus- und Werkstattverkäufe in den Straßen des Dorfes, wo jeder seltene Gegenstände, Dekorationen, Geschirr, Möbel oder vergessene Schätze finden kann.

? Die Adressen, die es zu erkunden gilt:

7 und 17 Rue de l’Eglise

8 Chemin Saint-Esselin

16 chemin de la Palette

12 Chemin de la Graoulet

7 Rue des Forges

7 place Sensever

14, 22 und 40 route de Parabère

27 rue du Moulin

Den ganzen Tag über sind auf dem Place Eugène Tenot eine Gastronomie und ein Vereinscafé geöffnet, wo Sie zwischen den Etappen der Schatzsuche eine gesellige Schlemmerpause einlegen können.

Italiano :

Il villaggio di Larreule, immerso nella dolce valle dell’Adour negli Hautes-Pyrénées, vi invita a una divertente giornata di caccia all’affare.

In programma: un percorso di 11 vendite di case e laboratori nelle strade del villaggio, dove potrete scovare oggetti rari, decorazioni, stoviglie, mobili e tesori dimenticati.

? Indirizzi da esplorare:

7 e 17 rue de l’Église

8 chemin Saint-Esselin

16 strada della Palette

12 chemin de la Graoulet

7 rue des Forges

7 place Sensever

14, 22 e 40 route de Parabère

27 rue du Moulin

Per tutta la giornata, la Place Eugène Tenot ospiterà un ristorante e un caffè, dove si potrà fare una pausa gustosa e conviviale tra due tappe della caccia al tesoro.

Espanol :

El pueblo de Larreule, enclavado en el apacible valle del Adour, en los Altos Pirineos, le invita a una divertida jornada de búsqueda de gangas.

En el programa: un recorrido de 11 ventas de casas y talleres por las calles del pueblo, donde podrá desenterrar objetos raros, adornos, vajillas, muebles y tesoros olvidados.

? Direcciones a explorar

7 y 17 rue de l’Église

8 calle Saint-Esselin

16 chemin de la Palette

12 camino de la Graoulet

7 rue des Forges

7 place Sensever

14, 22 y 40 route de Parabère

27 rue du Moulin

Durante todo el día, la plaza Eugène Tenot acogerá un restaurante y un café, donde podrá disfrutar de una pausa sabrosa y distendida entre dos etapas de la búsqueda del tesoro.

