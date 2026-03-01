Vide-greniers et baby bourse Près de la mairie Cleurie
Vide-greniers et baby bourse Près de la mairie Cleurie dimanche 29 mars 2026.
Vide-greniers et baby bourse
Près de la mairie 1 route de Purifaing Cleurie Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-03-29 07:00:00
fin : 2026-03-29 17:00:00
Date(s) :
2026-03-29
L’Association des Parents d’Elèves organise un vide-greniers et baby bourse de 7h00 à 17h00 près de la mairie.Tout public
0 .
Près de la mairie 1 route de Purifaing Cleurie 88120 Vosges Grand Est +33 6 71 86 45 86 julie.benedic@hotmail.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Parents? Association is organizing a garage sale and baby market from 7am to 5pm near the town hall.
L’événement Vide-greniers et baby bourse Cleurie a été mis à jour le 2026-03-04 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES