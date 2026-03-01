Vide-greniers et baby bourse Près de la mairie Cleurie

Vide-greniers et baby bourse

Près de la mairie 1 route de Purifaing Cleurie Vosges

Dimanche 2026-03-29 07:00:00

2026-03-29 17:00:00

2026-03-29

L’Association des Parents d’Elèves organise un vide-greniers et baby bourse de 7h00 à 17h00 près de la mairie.Tout public

Près de la mairie 1 route de Purifaing Cleurie 88120 Vosges Grand Est +33 6 71 86 45 86 julie.benedic@hotmail.fr

The Parents? Association is organizing a garage sale and baby market from 7am to 5pm near the town hall.

